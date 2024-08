JO Paris 2024 - Judo : L'immense hommage de Teddy Riner à son adversaire

Pendant que Teddy Riner jubilait en offrant un deuxième titre olympique de suite à l'équipe de France de judo, son adversaire, battu deux fois, Tatsuru Saito s'est dit «pathétique» après ses deux ippons subis. Mais Teddy Riner a décidé de rendre un magnifique hommage à son jeune adversaire, déjà acclamé par le public français lorsqu'il a reçu sa médaille d'argent.

Après avoir obtenu son titre olympique en individuel, Teddy Riner a porte l'équipe de France vers la médaille d'or en équipe au bout du suspens. Opposés au Japon, les Bleus ont arraché l'égalisation en remportant trois combats, comme les Nippons. Il fallait donc passer par un tirage au sort pour déterminer qui disputeraient le dernier combat. Comme un signe du destin, la roulette s'est arrêtée sur les +90kg, la catégorie de Teddy Riner. La suite on la connaît, puisque le plus grand judoka du monde a infligé un second ippon à Tatsuru Saitō. Âgé de 22 ans, ce dernier a toutefois livré une magnifique opposition à Teddy Riner, qui lui a valu une exceptionnelle ovation du public français lorsqu'il a reçu sa médaille. Malgré tout, le Japonais a vécu cette double défaite comme une humiliation. « Je suis vraiment déçu d'avoir entraîné l'équipe dans ma chute avec mon résultat pathétique. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne peux pas retourner au Japon. Je ramènerai certainement deux médailles d'or au Japon dans quatre ans », assurait-il sur ses réseaux sociaux.

Dear Tatsuru Saitō,



I want to affirm, after our last match, that your impressive performance commands the respect of your opponents, my respect. Your determination and fighting spirit impressed me and pushed me to surpass myself. It was an honor to meet you on the tatami.