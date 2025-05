Verstappen quitte la F1 : Le feu vert est donné !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de disputer le Grand Prix de Barcelone ce dimanche, Max Verstappen a reçu une grande nouvelle. Le champion du monde en titre a reçu la Licence Platinium, ce qui lui ouvre la porte à d'autres catégories. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont parlé d'une première étape vers un départ de la Formule 1.

Verstappen confirme en Espagne

Avant le Grand Prix de Barcelone, Verstappen est revenu sur cette candidature. « J’ai postulé en effet. Je dois le faire à un moment donné, alors autant le faire vite. C’est super simple : il suffit de remplir un formulaire, de payer et, une semaine plus tard, on reçoit la réponse. J’espérais secrètement obtenir la qualification Bronze ; je pourrais faire appel pour une qualification Platine et obtenir au moins la qualification Argent ! » a-t-il confié dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.