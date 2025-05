PSG - Inter : Le craquage total en Formule 1 !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instant T, le PSG dispute la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. A Munich, les hommes de Luis Enrique se mesurent à l'Inter pour le Saint-Graal. Natif de Paris, le pilote de Formule 1 dans l'écurie italienne Racing Bulls n'a d'yeux que pour le Paris Saint-Germain et l'a clairement signifié d'un geste net devant le maillot «pourri» de l'Inter.

Enfant du pays, Isack Hadjar représente le Paris Saint-Germain dans le paddock

Né à Paris le 28 septembre 2004, Isack Hadjar a grandi en regardant les succès du PSG version QSI, mais aussi les désillusions en Ligue des champions. A 20 ans, le pilote de Formule 1 est prêt à vibrer ce samedi soir, en visionnant de Barcelone la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter se déroulant à l'Allianz Arena de Munich. Et force est de constater que le sang coulant dans les veines d'Hadjar est rouge et bleu. Et c'est tout !