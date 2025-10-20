Max Verstappen : Miracle en F1 ? Il n’en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Max Verstappen a confirmé son retour au premier plan avec une victoire tranquille à Austin. Également vainqueur de la course sprint du Grand Prix des États-Unis, le Néerlandais peut croire au miracle d’une remontée spectaculaire pour le titre. En revanche, le champion de Red Bull a affirmé qu’il y a encore quelques semaines, ce dernier n’y croyait pas du tout.

Un nouveau succès. Max Verstappen a largement dominé la concurrence ce dimanche à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Déjà vainqueur de la course sprint la veille à Austin, le quadruple champion du monde poursuit sa folle remontée au classement du championnat du monde. Toujours troisième, Verstappen n’a plus que 26 points de retard sur Lando Norris, 40 sur le leader Oscar Piastri.

Verstappen poursuit sur sa folle remontée Présent en conférence de presse à l’issue de sa victoire à Austin, Max Verstappen s’est vu poser une question intéressante par un journaliste. « Si quelqu'un revenait à Zandvoort et vous disait que vous seriez en lice pour le titre de champion des pilotes après quatre courses, le croiriez-vous ? », a demandé ce dernier.