Formule 1

Formule 1 : Vettel affiche une grande déception après le sprint à Imola !

Publié le 23 avril 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Arrivé neuvième des qualifications ce vendredi, Sebastian Vettel a été relégué à la treizième place lors du sprint ce samedi avant le Grand Prix d''Emilie-Romagne. Et l'Allemand n'a pas caché sa déception d'être sorti du top 10.

Ce vendredi, Sebastian Vettel avait su profiter des difficultés de certaines écuries pour se hisser à la neuvième place des qualifications. Mais ce samedi, lors du sprint avant le Grand Prix d’Emilie-Romagne, le pilote d’Aston Martin a vécu un terrible retour à la réalité. L’Allemand n’a pas réussi à maintenant sa place dans le top 10 et a même été relégué jusqu’à la treizième position, juste devant Lewis Hamilton. Après le sprint, Sebastian Vettel a affiché une certaine déception, avouant au passage avoir rencontré quelques problèmes avec ses pneus.

« C’était dommage que nous n’ayons pas pu conserver une position dans le top 10 »