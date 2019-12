Formule 1

Formule 1 : Cet ancien coéquipier de Schumacher qui lui glisse un tacle !

Publié le 29 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

Ancien coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari, Rubens Barrichello s’en est pris au pilote allemand. Et ce, six ans après son grave accident de ski.

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a été victime d’un grave accident de ski qui a failli lui coûter la vie. Six ans jour pour jour après cet événement, le pilote allemand n’est pas sorti d’affaire et son état de santé continue d’inquiéter. Sept fois champion du monde, le pilote allemand est admiré de beaucoup, mais aussi détesté de certains. Ancien coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari entre 2000 et 2005, Rubens Barrichello n’a pas mâché ses mots en évoquant la personnalité du Kaiser .

« Schumacher ne m’a jamais offert son aide »