Formule 1

Formule 1 : Le message de la femme de Michael Schumacher

Publié le 26 décembre 2019 à 15h35 par A.M.

Très discret depuis l'accident de Michael Schumacher, l'entourage du septuple Champion du monde de Formule 1 a profité de la période des fêtes pour faire passer un message par le biais de sa femme, Corinna.

Voilà désormais six ans que Michael Schumacher a été victime de son terrible accident de ski à Méribel qui a failli lui coûter la vie. Depuis ce 29 décembre 2013, les nouvelles concernant l'état de santé du septuple Champion du monde sont rarissimes, tout comme les messages de la famille du septuple Champion du monde. Une discrétion voulue par l'entourage de l'ancien pilote Ferrari afin de le protéger au mieux. Mais en ces période de fêtes, Corinna, la femme du Baron Rouge, s'est fendue d'un petit message plein d'espoir sur page Facebook d'un fan-club dédié à Michael Schumacher et son fils Mick.

«Les grandes choses commencent toujours par de petites étapes»