Formule 1 : Schumacher est déjà oublié

Arnaud De Kanel

Pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher n'a pas connu le succès escompté. Le jeune pilote devra patienter avant de suivre le chemin de son père puisqu'il ne sera pas titulaire la saison prochaine. Déçue de ses performances, l'écurie Haas a décidé de le remplacer par le vétéran Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen est ravi.

Il y a du changement dans le paddock. Outre le départ de Fernando Alonso d'Alpine et l'arrivée de Pierre Gasly pour le remplacer, les autres écuries ont également pris des décisions radicales. Du côté de Haas, Mick Schumacher n'a pas été reconduit pour 2023. Son remplaçant est déjà connu et il se nomme Nico Hülkenberg. A peine arrivé, l'Allemand est validé. Kevin Magnussen, le désormais ex-coéquipier de Schumacher, se réjouit de la venue du vétéran de 35 ans.

«J’ai hâte de commencer à travailler avec Nico»

La page Mick Schumacher a rapidement été tournée chez Haas. Kevin Magnussen est tourné sur 2023 et souhaite la bienvenue à son nouveau coéquipier Nico Hülkenberg. « J’ai hâte de commencer à travailler avec Nico et de le faire participer. C’est un pilote très expérimenté et je pense que ce sera, espérons-le, un gros atout pour l’équipe. Nous avons connu une saison amusante cette année et je suis impatient de faire un autre pas en avant l’année prochaine » a confié le Danois dans des propos relayés par F1Only .

F1 : La FIA va trancher, Verstappen peut trembler https://t.co/6DRptGnplq pic.twitter.com/w8k7OhBhGA — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

«Je suis sûr que tout se passera bien»