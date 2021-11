Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Alonso… La grande annonce de Ferrari sur l’avenir de Charles Leclerc !

Publié le 27 novembre 2021 à 21h35 par B.C. mis à jour le 27 novembre 2021 à 21h37

Alors que Ferrari est encore à la peine cette saison, Mattia Binotto fonde de grands espoirs en Charles Leclerc pour les prochaines années.

Arrivé chez Ferrari en 2019, Charles Leclerc s’est imposé comme le pilote numéro 1 de l’écurie italienne. Pour autant, le Monégasque de 24 ans doit se résoudre à laisser Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) s’affronter pour le titre suprême en Formule 1 cette saison, lui qui pointe à la 6e place du classement général. Alors que Ferrari ambitionne de rattraper son retard sur les monoplaces rivales dans un futur proche, le team principal Mattia Binotto est persuadé que Charles Leclerc parviendra à décrocher le titre avec la Scuderia.

« Il sera notre prochain Champion du monde »