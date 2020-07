Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean glisse un nouveau tacle à Lewis Hamilton !

Publié le 5 juillet 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 5 juillet 2020 à 9h39

Après avoir critiqué Lewis Hamilton et son salaire, Romain Grosjean a cette fois-ci pointé du doigt la communication du septuple Champion du monde qui avait notamment reproché aux autres pilotes de ne pas prendre position au sujet des discriminations.

Très actif dans la mobilisation face à la lutte contre les discriminations, Lewis Hamilton n'avait pas manqué de critiquer le mutisme des autres pilotes de Formule 1 après le décès de George Floyd aux Etats-Unis : « Je vois ceux d’entre vous qui restent silencieux, certains sont parmi les plus grandes stars et pourtant, vous restez silencieux au milieu de cette injustice. Aucun signe de quiconque dans mon industrie, qui est évidemment un sport dominé par les blancs. J’y suis une des seules personnes de couleur et pourtant, je suis seul ». Une déclaration qui n'est pas très bien passée auprès des autres pilotes comme l'explique Romain Grosjean, pilote Haas, mais aussi président du GPDA, l’association des pilotes de Formule 1.

«On aurait préféré qu’il nous en parle avant dans l’association»