Formule 1

Formule 1 : Les timides ambitions de Fernando Alonso pour la saison 2021 !

Publié le 20 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Interrogé sur ses ambitions à propos de la saison à venir, au cours de laquelle il va prendre place au volant d'une monoplace estampillée Alpine, Fernando Alonso a préféré ne pas se mouiller.

Victime, il y a quelques jours maintenant, d'un accident de la route, Fernando Alonso est récemment sorti de l'hôpital au sein duquel il était gardé sous surveillance après avoir été opéré de la mâchoire. Par le biais de communiqués partagés sur les réseaux sociaux, l'écurie Alpine F1 s'est voulue des plus rassurantes sur l'état de santé de son pilote, qui est censé faire son grand retour en Formule 1 cette saison : « Après une période d'observation de 48 heures à l'hôpital, Fernando Alonso est sorti afin de pouvoir poursuivre son rétablissement à la maison. Il respectera une courte période de repos complet avant de reprendre progressivement l'entraînement pour préparer le début de saison. » En pleine convalescence, Fernando Alonso a d'ailleurs été interrogé à propos de cette saison qui arrive à grands pas, ainsi que sur ses ambitions.

« Je pense que ce sera très serré, donc nous pourrions nous battre pour la sixième ou bien la quinzième place »