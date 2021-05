Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Lando Norris avec McLaren !

Publié le 20 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d'un très bon début de saison, Lando Norris a prolongé de plusieurs années avec McLaren il y a quelques jours. Le Britannique aurait de grandes ambitions avec son équipe et il ne s'en est pas caché.

Auteur d’un très bon début de saison, Lando Norris s’est montré à son avantage au volant de sa monoplace. Le pilote de 21 ans se place à la quatrième place du classement général. Visiblement heureux au sein de chez McLaren, le Britannique en a profité pour allonger son engagement de plusieurs années avec son équipe. Lando Norris a même de grandes ambitions avec McLaren et il ne s’en est pas caché.

« Je veux être le genre de gars qui peut diriger l'équipe »