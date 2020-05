Formule 1

Formule 1 : Le message inquiétant de Pierre Gasly sur sa saison !

Publié le 24 mai 2020 à 18h35 par D.M.

Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté, Pierre Gasly estime que son écurie, Alpha Tauri, n’a pas les moyens de faire mieux qu’une sixième place au classement des constructeurs

Pierre Gasly a connu une fin de saison 2019 en apothéose. Au volant de sa Toro Rosso, le pilote français a obtenu au Grand Prix du Brésil le premier podium de sa carrière en Formule 1 terminant juste derrière Max Verstappen et devant Lewis Hamilton qui a été couronné quelques semaines plus tard champion du monde. Un résultat prometteur pour Pierre Gasly qui a terminé la saison à la 7ème place au classement des pilotes et qui a permis à son écurie de terminer à la sixième place au classement des constructeurs.

« A priori on ne sera pas mieux que l'an passé »