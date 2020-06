Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Valtteri Bottas pour cette saison 2020 !

Publié le 12 juin 2020 à 13h35 par T.M.

La saison de Formule 1 va finalement débuter d’ici quelques semaines. Et comme l’a expliqué Valtteri Bottas, il va falloir faire le moins d’erreurs…

A cause de la crise provoquée par le coronavirus, la Formule 1 a également dû s’adapter et chambouler son calendrier. Alors que le coup d’envoi de la saison était prévu le 15 mars dernier en Australie, les pilotes n’ont toujours pas pu s’affronter, devant actuellement prendre leur mal en patience. Toutefois, cette attente devrait bientôt se terminer puisque la saison pourrait se lancer le 5 juillet prochain en Autriche. Alors que plusieurs Grands Prix ont été annulés, la saison sera donc raccourcie, ce qui va alors donner une tournure bien différente à la saison. La moindre erreur aura de grosses conséquences sur l’issue de la saison. Et Valtteri Bottas, pilote Mercedes, en est bien conscient.

« La clé sera la constance »