Formule 1 : Le clan Verstappen évoque un possible duo avec Hamilton !

Publié le 14 avril 2020 à 17h35 par D.M. mis à jour le 14 avril 2020 à 18h13

Ancien pilote Formule 1 et père de Max Verstappen, Jos Verstappen estime qu’une association avec Lewis Hamilton est loin d’être une bonne idée.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont marqué de leur empreinte la dernière saison de Formule 1. Le pilote britannique a rajouté un nouveau titre de champion du monde à son palmarès et n’est plus qu’à une marche du record de Michael Schumacher et ses sept titres de champion du monde. Max Vertsappen a lui, obtenu son meilleur résultat en Formule 1 en terminant à la troisième place au classement des pilotes. Beaucoup d’observateurs souhaitent d'ailleurs voir les deux pilotes piloter dans la même écurie à l'avenir et ainsi être sur un même pied d’égalité.

« C’est très difficile aussi d'un point de vue économique, d'unir ces deux participants »