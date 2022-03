Formule 1

Formule 1 : Le clan Schumacher annonce un grand danger chez Haas !

Publié le 19 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Alors qu'il s'attendait à défier Nikita Mazepin chez Haas, Mick Schumacher devra finalement faire face à Kevin Magnussen. Un réel danger comme l'explique Ralf Schumacher.

Mick Schumacher s'apprête à disputer sa deuxième saison en Formule 1. Mais contrairement à 2021, l'Allemand n'aura pas Nikita Mazepin comme coéquipier. Compte tenu du contexte géopolitique, le pilote russe a été invité à quitter l'écurie. Par conséquent, Haas a décidé de rapatrier Kevin Magnussen, un an après son départ. Mick Schumacher se donc confronter à un pilote bien plus expérimenté et qui offre beaucoup plus de garantie que Nikita Mazepin. Ainsi, comme l'explique Ralf Schumacher, son neveu est confronté à un vrai danger.

«C’est à la fois une opportunité et un danger pour Mick»