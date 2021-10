Formule 1

Formule 1 : La grosse frustration de Ricciardo après le GP de Turquie !

Publié le 15 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 12h39

Alors que McLaren n'a pas répondu aux attentes lors du dernier Grand Prix de Turquie, Daniele Ricciardo a partagé sa déception après l'échec de son écurie.

Daniele Ricciardo est amer. En Turquie, sur la piste du Otodrom Istanbul Park, le pilote australien n'a pas réussi à faire mieux qu'une 13ème place. De son côté, son coéquipier Lando Norris a lui accroché les points en terminant à la 7ème position. Pour Daniele Ricciardo, McLaren a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans sa lutte pour le classement des constructeurs.

« Je veux comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce dont Ferrari est capable »