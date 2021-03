Formule 1

Formule 1 : Lando Norris met une énorme pression sur Ferrari !

Publié le 1 mars 2021 à 19h35 par La rédaction

Lando Norris a de l’ambition pour la saison 2021. Aux côtés de Daniel Ricciardo, le Britannique pense pouvoir terminer l’année devant Ferrari.

Pour la saison 2021, McLaren aura un duo assez prometteur. L’écurie britannique s’est attachée les services de Daniel Ricciardo. L’Australien accompagnera donc le jeune Lando Norris sur les circuits de Formule 1 cette année. Le pilote de 21 ans s’est classé 9e de la dernière saison de Formule 1 et apparaît comme l’un des grands espoirs de la discipline automobile. Et pour la saison à venir, le Britannique a quelques ambitions. Si l’avance qu’ont Red Bull et Mercedes sur McLaren semble presque impossible à rattraper, Norris pense que son équipe a les moyens de s’imposer sur Ferrari, où évoluera son ancien coéquipier Carlos Sainz Jr.

« Ce n’est pas comme si Ferrari était une bien meilleure équipe que nous »