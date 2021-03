Formule 1

Formule 1 : Ferrari revient sur son choix avec Carlos Sainz Jr !

Publié le 1 mars 2021 à 15h35 par T.M.

Pour remplacer Sebastian Vettel, Ferrari a donc décidé de faire confiance à Carlos Sainz Jr. Un choix évoqué par le patron de la Scuderia, Mattia Binotto.

Pour cette saison 2021 de Formule 1, il y aura quelques changements sur la grille de départ. Du côté de Ferrari, si Charles Leclerc a été confirmé, Sebastian Vettel n’a pas été conservé. En fin de contrat, l’Allemand est donc parti et désormais, c’est Carlos Sainz Jr qui occupe le deuxième baquet de la Scuderia. L’ancien pilote de McLaren va donc devoir relever un nouveau défi et pas des moindres. Néanmoins, du côté de Ferrari, on a bien réfléchi avant de faire confiance à Carlos Sainz Jr.

« Très heureux de ce choix »