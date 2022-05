Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s’enflamme pour le Grand Prix de Monaco !

Publié le 27 mai 2022 à 13h35 par Bernard Colas

Ce week-end, les pilotes sont en Principauté pour disputer le mythique Grand Prix de Monaco, et Fernando Alonso ne cache pas son impatience.

Il est l’un des rendez-vous préférés des fans de la discipline. Ce week-end, le Grand Prix de Monaco est organisé en Principauté, un surplus de motivation pour les pilotes de Formule 1, très attaché à ce circuit mythique. C’est notamment le cas de Fernando Alonso, vainqueur à deux reprises depuis le début de sa carrière. Après avoir terminé 9e du Grand Prix d’Espagne, le pilote Alpine se montre très impatient à l’idée de participer à la course monégasque pour sa 18e participation.

« Je suis impatient de relever le défi ! »

« J’ai toujours aimé courir à Monaco. C’est l’un des plus beaux spectacles proposés par le calendrier de la Formule 1. Je pense qu’avec les voitures de cette année, ce sera encore plus difficile que d’habitude au vu du nombre de virages négociés à vitesse lente. Comme nous le savons, une seule petite erreur dans les rues de Monaco et vous finissez dans les rails. Les qualifications sont également très difficiles compte tenu du trafic. Je suis impatient de relever le défi ! », confie Fernando Alonso dans des propos relayés par F1i .