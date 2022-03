Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo ne veut pas imiter Max Verstappen !

Publié le 25 mars 2022 à 11h35 par Th.B.

Ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Daniel Ricciardo ne compte pas prendre exemple sur le champion du monde en titre en s’engageant sur la durée chez McLaren. Et ce, pour une raison bien précise que l’Australien a expliqué.

Engagé jusqu’à la fin de la saison de 2023 avec McLaren, Daniel Ricciardo se trouve toujours dans le flou quant à la suite de sa carrière. Alors qu’il sera âgé de 34 ans au moment de l’expiration de son contrat avec l’écurie anglaise, le pilote Australien s’est exprimé sur la situation contractuelle dans laquelle il se trouve et qu’il a choisi de son propre chef. Ricciardo ne voulait pas signer de contrat longue durée comme l’a fait son ancien coéquipier chez Red Bull et champion du monde en titre Max Verstappen (2028) ou encore à l’instar de son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, engagé jusqu’en 2025.

« Les contrats de cinq ans, pour quelqu’un de l’âge de Max, je comprends tout à fait, mais… »