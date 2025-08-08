Ferrari - Hamilton : Leclerc annonce une catastrophe !

Ferrari vit un véritable calvaire cette saison. Entre les récentes déclarations très pessimistes de Lewis Hamilton et les chances de victoire avortées de Charles Leclerc en Hongrie, rien ne va plus du côté de la Scuderia. A ce propos, le Monégasque estime qu’il sera quasiment impossible de goûter à une victoire de l’écurie italienne en 2025.
La saison 2025 de Ferrari commence sérieusement à ressembler à un cauchemar. Et clairement, le Grand Prix de Hongrie n’a clairement pas arranger les choses le week-end dernier. Éliminé en Q2, Lewis Hamilton est sorti du silence et a semblé en très mauvaise forme : « Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles. Ils devraient probablement changer de pilote », avouait le septuple champion du monde.
Gros calvaire chez Ferrari
De son côté, Charles Leclerc voyait enfin s’entrouvrir la possibilité d’une victoire après sa première pole position de la saison. Finalement, tout s’est écroulé en deuxième partie d’épreuve, alors que le Monégasque a semblé connaître des problèmes avec son moteur. « C’est incroyablement frustrant. Nous avons perdu toute compétitivité. Il suffit de m’écouter. J’aurais trouvé une autre façon de gérer ces problèmes. Maintenant, c’est tout simplement inconduisible. Ce serait un miracle si nous terminions sur le podium », lâchait Leclerc à la radio pendant la course.
Leclerc ne se voit pas gagner en 2025
Finalement quatrième, Charles Leclerc doit rapidement passer à autre chose. Même si pour ce dernier, il n’y a que très peu de chances de voir Ferrari remporter un Grand Prix en 2025 désormais. « Je n’en suis pas sûr. Je ne le pense pas. Je pense que McLaren est l’équipe la plus forte du moment, et même en course, ils étaient très, très rapides. Sur un circuit comme la Hongrie, ce qui me donnait espoir de victoire, c’est que nous partions premiers, et avec l’air sale, c’est difficile de passer. Oscar avait probablement un peu plus de rythme que moi, mais il n’arrivait pas à dépasser », a confié Leclerc, relayé par Next-Gen Auto.