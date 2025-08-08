Ferrari - Hamilton : Leclerc annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ferrari vit un véritable calvaire cette saison. Entre les récentes déclarations très pessimistes de Lewis Hamilton et les chances de victoire avortées de Charles Leclerc en Hongrie, rien ne va plus du côté de la Scuderia. A ce propos, le Monégasque estime qu’il sera quasiment impossible de goûter à une victoire de l’écurie italienne en 2025.

La saison 2025 de Ferrari commence sérieusement à ressembler à un cauchemar. Et clairement, le Grand Prix de Hongrie n’a clairement pas arranger les choses le week-end dernier. Éliminé en Q2, Lewis Hamilton est sorti du silence et a semblé en très mauvaise forme : « Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles. Ils devraient probablement changer de pilote », avouait le septuple champion du monde.

Gros calvaire chez Ferrari De son côté, Charles Leclerc voyait enfin s’entrouvrir la possibilité d’une victoire après sa première pole position de la saison. Finalement, tout s’est écroulé en deuxième partie d’épreuve, alors que le Monégasque a semblé connaître des problèmes avec son moteur. « C’est incroyablement frustrant. Nous avons perdu toute compétitivité. Il suffit de m’écouter. J’aurais trouvé une autre façon de gérer ces problèmes. Maintenant, c’est tout simplement inconduisible. Ce serait un miracle si nous terminions sur le podium », lâchait Leclerc à la radio pendant la course.