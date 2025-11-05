F1 - Verstappen : Du jamais vu, Red Bull hallucine !

Auteur d’un début de saison mitigé, Max Verstappen est de retour dans la course au titre. Depuis cet été, le Néerlandais ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. Le quadruple champion du monde n’a jamais baissé les bras. Sa détermination sans faille surprend d’ailleurs chez Red Bull.
Le début de saison a été plutôt mitigé pour Max Verstappen. En difficulté avec sa monoplace, le Néerlandais ne pouvait rien faire face à la puissance des McLaren. Mais le quadruple champion du monde n’a jamais abdiqué. Et depuis cet été, tout a changé. Red Bull a fini par régler les problèmes de sa voiture. Depuis, le pilote de 28 ans ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. Sa détermination inébranlable surprend d’ailleurs chez Red Bull.
«C'est ce qui rend Max un peu à part»
« Au sein du garage, ce qu'il a créé au niveau de l'ambiance et de l'énergie, cette envie commune de faire absolument tout pour gagner, c'est vraiment spécial. C'est ce qui m'a toujours marqué chez Max. Ses compétences, son talent, tout ça, ça se voit tout seul. Mais cette mentalité, et la façon dont elle influence tout le monde autour de lui, c'est ce qui rend Max un peu à part » a ainsi confié Calum Nicholas dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un d'aussi déterminé»
« Je pense que Max est très spécial dans le sens où, j'ai travaillé avec beaucoup de grands pilotes, mais je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un d'aussi déterminé, vraiment. Surtout en ce qui concerne la course automobile. Je pense que Max est comme nous, il adore la course. Mais ce qui le rend vraiment particulier, c'est qu'on l'a vu tirer le meilleur de nous, surtout en 2021, 2022, 2023. Quand tu as un gars qui, si tu lui donnes le bon matériel et que tu fais bien ton travail, tu sais qu'il va livrer la performance... » a ensuite ajouté l’ancien mécanicien, désormais ambassadeur chez Red Bull.