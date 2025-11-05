F1 - Verstappen : Du jamais vu, Red Bull hallucine !

Pierrick Levallet

Le début de saison a été plutôt mitigé pour Max Verstappen. En difficulté avec sa monoplace, le Néerlandais ne pouvait rien faire face à la puissance des McLaren. Mais le quadruple champion du monde n’a jamais abdiqué. Et depuis cet été, tout a changé. Red Bull a fini par régler les problèmes de sa voiture. Depuis, le pilote de 28 ans ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. Sa détermination inébranlable surprend d’ailleurs chez Red Bull.

«C'est ce qui rend Max un peu à part» « Au sein du garage, ce qu'il a créé au niveau de l'ambiance et de l'énergie, cette envie commune de faire absolument tout pour gagner, c'est vraiment spécial. C'est ce qui m'a toujours marqué chez Max. Ses compétences, son talent, tout ça, ça se voit tout seul. Mais cette mentalité, et la façon dont elle influence tout le monde autour de lui, c'est ce qui rend Max un peu à part » a ainsi confié Calum Nicholas dans des propos rapportés par Motorsport.com.