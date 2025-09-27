F1 : Verstappen change d'équipe, il jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Profitant de l'absence de Grand Prix ce week-end, Max Verstappen est parti disputer sa première course de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en GT3, une épreuve d'endurance auto sur le mythique tracé du Nordschleife, en Allemagne. Qualifié en troisième position, le Néerlandais a remporté la victoire avec son coéquipier Christopher Lulham. Une première largement réussie qui le ravit.

Max Verstappen a peut-être trouvé sa reconversion. Quadruple champion du monde de Formule 1, le Néerlandais s'est essayé cette année à une nouvelle catégorie dans le sport automobile : le GT3. Celui qui vient juste d'obtenir son permis a donc pris le départ de la légendaire Nürburgring ce samedi et a délivré une performance grandiose. A l'arrivée, il était très satisfait.

Verstappen décroche une nouvelle victoire Alors que les débats autour du titre mondial en Formule 1 ont repris à la suite de ses deux victoires consécutives en Grand Prix, Max Verstappen semble avoir les yeux rivés sur un autre objectif en ce moment. Le Néerlandais a remporté la 9ème manche du championnat NLS au volant de la Ferrari 296 GT3 aux couleurs de Verstappen.com exploitée par Emil Frey Racing. La catégorie GT3 correspond en fait à une voiture de sport de luxe transformée pour la compétition.