F1 : Une star débarque chez Alpine, elle déballe tout

Arnaud De Kanel

A l'instar de Patrick Mahomes, Travis Kelce, Juan Mata, Trent Alexander-Arnold ainsi que Anthony Joshua, Rory McIlroy a également rejoint le capital d'Alpine par l'intermédiaire d'Otro Capital. La star du golf compte bien faire fructifier son argent grâce à ce projet assez ambitieux et quelque peu novateur dans le monde du sport.

Alpine a vendu 24 % de son capital à plusieurs groupes d’investisseurs parmi-lesquels on retrouve RedBird Capital Partners, mené par les acteurs à succès Ryan Reynolds et Michael B. Jordan, mais également Otro Capital, un consortium de plusieurs grands noms du sport. Patrick Mahomes, Travis Kelce, Juan Mata, Trent Alexander-Arnold, Anthony Joshua, Rory McIlroy... Tous font parti de ce projet aussi fou qu'intriguant. La star du golf a livré ses premières impressions.

«Enthousiasmé par l’opportunité de m’impliquer dans la Formule 1»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Rory McIlroy est revenu sur les coulisses de son arrivée chez Alpine. « Les stars du sport sont de plus en plus avisées et essaient vraiment d’utiliser leur argent de la bonne manière. Pour l’instant, je suis enthousiasmé par l’opportunité de m’impliquer dans la Formule 1. C’est une grande opportunité, j’ai toujours été un grand fan de F1. Il y a eu pas mal de liens entre l’Irlande du Nord et la F1, avec Eddie Jordan et Eddie Irvine à l’époque. C’est quelque chose qui m’a fait suivre la F1 étant gosse et que j’ai toujours suivi ensuite. Et puis, quand cette opportunité s’est présentée, je pense simplement qu’avec la popularité de la F1, à quel point elle est en plein essor aux États-Unis en particulier - et j’ai investi dans pas mal de choses là-bas, c’est une belle histoire et un voyage qui commence », a reconnu le golfeur. Rory McIlroy n'y voit que du positif pour Alpine.

«Cela stabilise l’équipe et lui donne une certaine confiance pour l’avenir»