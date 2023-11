F1 : «Frustrant», il se lâche sur Red Bull

Arnaud De Kanel

Malgré cinq apparitions plus que convaincantes en Formule 1, Liam Lawson restera pilote de réserve Red Bull pour 2024. Le Néo-Zélandais espérait récupérer un baquet chez AlphaTauri mais Daniel Ricciardo a été confirmé dans ses fonctions. Le pilote de 21 ans est donc forcément déçu mais surtout frustré par la décision du groupe autrichien.

Liam Lawson est l'une des révélations de cette saison de Formule 1 avec Oscar Piastri. Le talentueux pilote néo-zélandais a profité de la blessure au poignet de Daniel Ricciardo à Zandvoort pour participer aux cinq premiers Grands Prix de sa carrière. Il a su se montrer convaincant à chaque fois et il est forcément entré dans les débats pour récupérer un volant chez AlphaTauri en 2024. Néanmoins, Red Bull ne lui a pas accordé cette faveur mais il continuera d'être le pilote de réserve de l'écurie. Liam Lawson est tout de même dans le flou concernant la suite de sa carrière en Formule 1.



«Je ne sais pas si je pourrai à nouveau conduire une F1»

« Je ne peux plus participer à aucune des séances d’essais libres. À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau conduire une F1 et, si c’est le cas, je ne sais pas quand ce sera le cas. À l’heure actuelle, parce que j’ai couru dans la plupart des championnats, même en F1, je ne peux pas vraiment retourner en F2, cela ne servirait à rien. Je ne peux plus refaire de la Super Formula. Je pourrais en fait mais il y a moins d’avantages à le faire. Je pense donc que l’accent sera mis sur le fait d’être réserviste. Cela signifie beaucoup de simulateur, ce qui, selon moi, m’a aidé à entrer en Formule 1 et à m’y adapter si rapidement. J’ai fait beaucoup de travail sur simulateur au cours des deux dernières années. Cela va continuer jusqu’à l’année prochaine, je vais apprendre et absorber des choses, en étant au sein de la meilleure équipe de F1 du moment. Je peux assister à toutes les réunions et voir comment ils fonctionnent », a déclaré Liam Lawson dans le podcast Beyond the Grid . Recalé pour 2023 au profit de Nyck de Vries et une nouvelle fois après l'éviction du Néerlandais au profit de Daniel Ricciardo, le Kiwi admet reconnaitre une certaine frustration.

«C’est frustrant»