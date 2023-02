F1 : Une folle annonce tombe pour Verstappen, Hamilton peut craindre le pire

Pierrick Levallet

Pour cette première journée d'essais à Sakhir, Max Verstappen a pu faire un long test de sa monoplace. Et visiblement, le Néerlandais en est plutôt satisfait. Red Bull a annoncé que la voiture était déjà bien optimisée, de quoi permettre à Max Verstappen de se battre une nouvelle fois pour le titre.

Ce jeudi, les différentes écuries de F1 ont pu faire leurs premiers essais sur la piste de Sakhir à Bahreïn, à l’approche du premier Grand Prix de la saison (5 mars). Max Verstappen était le seul à avoir roulé toute la journée, désireux de faire un bilan complet de sa monoplace à son équipe. Et après cette première journée, le double champion du monde aurait fait un retour plutôt positif à Red Bull.

«La voiture n’a aucun défaut fondamental»

« C’était une bonne première séance. La RB19 est une évolution de la RB18. Elle est une adaptation à la nouvelle réglementation et je pense que l’équipe a réalisé un excellent travail durant l’hiver. Il y a des concepts qui sont intéressants, certains sont une convergence d’une partie de notre idéologie. Cela fait partie de la fascination de la F1, il y a tous ces ingénieurs fantastiques et talentueux qui proposent différentes interprétations. Verstappen ? J’ai eu une brève discussion avec lui à l’heure du déjeuner et il pense déjà aux détails, ce qui est un signe positif. La voiture n’a aucun défaut fondamental et nous verrons le weekend prochain à quel point elle est compétitive » a ainsi expliqué Christian Horner, patron de l’écurie autrichienne, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est presque effrayant de voir à quel point nous sommes prêts»