F1 : Un crack bat Verstappen, Alpine peut s’en mordre les doigts

Arnaud De Kanel

C'est la sensation de ce week-end au Qatar. Il s'en rapprochait depuis plusieurs semaines, il l'a fait ! Samedi, Oscar Piastri a remporté la course sprint à Losail au terme d'une démonstration. L'Australien signe donc un succès historique dans une saison largement dominée par Max Verstappen. Alpine, qui avait tenté de lui confier le volant laissé vacant par Fernando Alonso, peut le regretter.

Oscar Piastri est en grande forme. Pour sa première saison en Formule 1, l'Australien s'est offert son premier succès samedi, non pas en Grand Prix mais bien grâce à la course sprint. Ses performances contrastent forcément avec celles de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, les deux pilotes de l'écurie qu'il aurait du rejoindre. En effet, Alpine voulait faire de Piastri le remplaçant de Fernando Alonso. Le jeune australien était membre de l'Academy mais il a finalement opté pour McLaren. Un choix plus que payant pour lui.

«Un moment historique»

Oscar Piastri fait l'unanimité chez McLaren, encore plus depuis sa victoire en course sprint samedi où il a devancé le triple champion du monde Max Verstappen. « Pour Oscar, il s’agit d’un moment historique dans sa carrière, tout comme son premier podium à Suzuka en Grand Prix. Une fois de plus, j’aimerais remercier toute l’équipe pour son travail acharné, qui nous a permis d’ajouter une nouvelle étape à notre parcours », a déclaré Andrea Stella, le directeur de l'écurie britannique, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'Italien est bluffé.

🏁Avant la nouvelle saison de #Formule1, focus sur un pilote qui a tant fait parler de lui🟠Au #BahreinGP, Oscar #Piastri fera ses grands débuts en F1⚡️Terreur chez les jeunes, il sera très attendu dans la cour des grands✍🏼@le10sport https://t.co/eCjSIpAlSn — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) March 1, 2023

«Il était très fort»