F1 : Triche annoncée, la lourde accusation contre Lewis Hamilton !

Le week-end dernier, lors du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq secondes à l’arrivée pour avoir franchi les limites de pistes à de trop nombreuses reprises. Pour l’ancien pilote et commissaire de course Johnny Herbert, le Britannique a triché sur la fin de l’épreuve, et aurait dû être davantage sanctionné.

Les courses se suivent et se ressemblent pour Ferrari et pour Lewis Hamilton. Le week-end dernier, le septuple champion du monde a terminé à une anecdotique septième place. Mais comme si cela ne suffisait pas, le Britannique a subi une pénalité de cinq secondes en fin de Grand Prix après avoir franchi les limites de piste à plusieurs reprises, ce qui l’a finalement fait terminer huitième derrière Fernando Alonso.

« C’était la bonne décision de donner cette pénalité à Lewis » Ancien pilote et surtout ancien commissaire de course, Johnny Herbert confie que Lewis Hamilton a abusé sur ce coup-là. « C’était la bonne décision de donner cette pénalité à Lewis, car il a un peu trop coupé certains virages, ce qui lui a évité de freiner. Il a eu ce qu’il méritait. Les commissaires ont pris la bonne décision », a confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.