F1 : Transfert imminent avec Verstappen, ce Français répond cash !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant une arrivée du jeune Français Isack Hadjar chez Red Bull ont enflé. Auteur d’une superbe première saison en Formule 1, le pilote Racing Bulls pourrait faire l’objet d’une promotion au sein de l’écurie autrichienne, et piloter aux côtés de Max Verstappen. Mais ce jeudi à Bakou, Hadjar a répondu cash sur cette possibilité.

Bientôt un coéquipier français pour Max Verstappen ? Neuvième du championnat du monde et déjà auteur de son premier podium en Formule 1, Isack Hadjar attise les convoitises. Selon plusieurs médias, le Français de 20 ans est fortement pressenti pour prendre la succession de Yuki Tsunoda et ainsi piloter aux côtés de Verstappen à partir de la saison prochaine. D’autres rumeurs vont même plus loin, affirmant que l’arrivée d’Hadjar au sein de l’écurie autrichienne serait même imminente.

« Je n'ai rien signé » Présent à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Isack Hadjar a été interrogé sur cette possibilité de rejoindre Red Bull très prochainement. Tout d’abord, le Français a affirmé qu’il « se moquait complètement » de ces bruits de couloir rapporte l’Equipe, avant d’ajouter : « Je trouve ça très drôle. Parce que je n'ai rien signé. » Le message est clair, alors que ce n’est pas la première fois que le pilote Racing Bulls évoque cette arrivée annoncée au sein de l’écurie où évolue Verstappen.