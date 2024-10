F1 : Surprise, Red Bull annonce le «successeur» de Verstappen !

Pierrick Levallet

Toujours leader du classement des pilotes, Max Verstappen vit néanmoins une deuxième partie de saison plus délicate en F1. Le Néerlandais pourrait notamment reconsidérer son avenir chez Red Bull si jamais l’écurie autrichienne n’arrive pas à redresser la barre. Helmut Marko a néanmoins indiqué que l’équipe tenait déjà son successeur.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen semblait bien parti pour rafler une quatrième couronne consécutive cette saison. Mais depuis quelques mois maintenant, le Néerlandais n’y arrive plus. Le pilote de 27 ans n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Max Verstappen pourrait donc être amené à reconsidérer son avenir chez Red Bull, surtout si l’écurie autrichienne ne parvient pas à redresser la barre. Helmut Marko estime toutefois que l’équipe détient déjà son successeur : Rocco Coronel (13 ans).

«Rocco Coronel était définitivement exceptionnel»

« Nous avons été très surpris par Rocco. Il a 13 ans, il était donc plus jeune que Max lorsque nous avons commencé avec lui. Il y avait plusieurs bons pilotes, mais pour son âge, Rocco Coronel était définitivement exceptionnel. Il est assez mature. Il a confiance en lui. Il a aussi un père assez influent, semble-t-il, aux Pays-Bas. Mais son père a cessé de parler, et il en a dit plus sur lui-même. Je suis impressionné par l’équilibre qu’il parvient à maintenir entre la course automobile et l’école. Je suis donc certain que si Max arrête un jour, nous pourrions déjà avoir son successeur en place » a ainsi avoué le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

Verstappen a «suffisamment de soucis avec d'autres choses» que son avenir

Évoqué du côté de Mercedes et Aston Martin, Max Verstappen ne veut toutefois pas songer à son avenir pour le moment. « Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai suffisamment de soucis avec d'autres choses que nous voulons améliorer. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour l'instant, je n'y pense pas trop, pour être honnête. Mais si cela n'arrive pas, tant pis. Cela ne changera pas ma vie » a-t-il lancé récemment. Le message est clair.