F1 : Surprise, Max Verstappen annonce la fin !

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen est un fan de sport automobile. Il a d’ailleurs eu l’opportunité de s’élancer sur la Nordschleife du Nürburgring au volant d’une voiture de GT3 récemment. Interrogé sur un potentiel retour d’un Grand Prix de F1 là-bas, le pilote de Red Bull s’est montré très clair.

« Avec une GT3, c’est encore jouable, mais déjà très impressionnant. En revanche, avec les F1 actuelles, ce serait tout simplement impensable. C’est beaucoup trop dangereux. Il suffit de regarder les images des anciennes F1 sur la Nordschleife pour comprendre que cette époque est révolue » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only. Le Néerlandais estime que le Nürburgring ne reviendra jamais en F1 . Et il n’a pas manqué de faire entendre son opinion sur le calendrier chargé par la même occasion.

«On ne peut pas sacrifier les circuits légendaires pour de nouveaux pays»

« Si c’était à moi de décider, il y aurait moins de courses. Et surtout, certains circuits devraient être protégés, car ils incarnent l’histoire et l’ADN de la Formule 1. On espère toujours que le sport automobile prenne racine dans de nouveaux pays, mais on ne peut pas sacrifier les circuits légendaires pour cela » a lancé le pilote de Red Bull. Le message est passé. Max Verstappen préfère se contenter des circuits classiques en F1 plutôt que de découvrir de nouveaux tracés dans des pays qui n'ont jamais accueilli un Grand Prix de la discipline.