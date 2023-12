F1 : Révolution chez Alpine, ça tourne au fiasco

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Fernando Alonso, Alpine a accueilli Pierre Gasly. Le duo avec Esteban Ocon était très prometteur sur le papier, tout comme le discours des dirigeants. Mais très vite, les choses se sont compliquées et l'équipe dirigeante a été évincée afin de repartir sur des bonnes bases, en vain.

Quatrième en 2022 après avoir enfin réussi à dépasser McLaren, Alpine était très attendue cette saison, encore plus avec l'arrivée de Pierre Gasly. Problème, le début de saison n'a pas été à la hauteur et cela a poussé les haut décideurs, Luca De Meo, à procéder à de multiples changements en interne avant même la trêve estivale. Exit Laurent Rossi ou encore Otmar Szafnauer pour laisser place à une nouvelle équipe dirigeante. Le but était de créé un électrochoc mais ça n'a pas fonctionné puisque Alpine a raté sa deuxième partie de saison. Le bilan est décevant.

Une révolution pour rien

Alpine est passée à côté de son sujet en 2023. Malgré quelques éclaircies à Monaco et à Zandvoort avec les deux troisièmes places de Pierre Gasly et Esteban Ocon, l'écurie française s'est classée sixième chez les constructeurs, classant également ses deux pilotes hors du top 10. Un véritable fiasco par rapport à ce qui avait été annoncé avant la première course de la saison. Chez les fans et les observateurs, la déception est grande même si Esteban Ocon ne veut pas tout jeter.

Ocon regrette les abandons