F1 : Red Bull prévient Hamilton avant Las Vegas

Jean de Teyssière

Ce week-end aura lieu une première depuis 40 ans : Las Vegas accueillera un Grand Prix de Formule 1. Un retour bienvenu pour ceux qui aiment le spectacle même si les pilotes ne semblent pas être tant excités que cela à l'idée de piloter dans les rues de la ville du péché. Mais la compétition va encore faire rage et Sergio Pérez espère bien réussir à conserver sa deuxième place au classement général.

32 points séparent Sergio Pérez, deuxième du classement des pilotes, et Lewis Hamilton. Les deux prochains Grands Prix pourraient faire évoluer ce classement même si Sergio Pérez et Red Bull n'en ont évidemment pas envie. Mais à Las Vegas, tout est possible.

«Ce serait bien d’obtenir la 2e place ici»

Interrogé la veille du début des essais libres à Las Vegas, le pilote mexicain de Red Bull, Sergio Pérez, estime, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com que : « J e n’attends rien de différent d’avant ! Nous devons juste faire notre propre truc et nous assurer de maximiser nos deux prochains week-ends. Ce serait bien d’obtenir la 2e place ici parce que c’est la première opportunité que nous avons. Mais à part ça, je pense que c’est plus important que nous nous concentrons sur une bonne fin de saison. »

F1 : Verstappen pris pour «un clown», il tacle Las Vegas https://t.co/XyJM7G3jgw pic.twitter.com/PPRrX7brSs — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«Nous allons être compétitifs mais à quel point ? Ce sera donc intéressant»