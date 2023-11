La F1 débarque à Las Vegas, un week-end mémorable ?

Arnaud De Kanel

Pour la première fois depuis 1982, la F1 revient à Las Vegas ! Dans la capitale mondiale du divertissement, on s'attend bien évidemment à un spectacle extraordinaire. A défaut d'être sur la piste en raison de l'ultra-domination de Max Verstappen, ce spectacle pourrait se dérouler en dehors avec toutes les animations attendues dans un week-end qui pourrait rester dans les annales.

La F1 retourne à Las Vegas 41 ans plus tard à l'occasion de la 21ème manche de la saison 2023. Dans la ville de toutes les distractions et du divertissement, les organisateurs veulent évidemment marquer le coup. Ce Grand Prix n'est pas comme les autres et les constructeurs l'ont bien compris puisqu'ils ont opté pour des livrées spéciales. C'est d'ailleurs le seul circuit que les pilotes vont découvrir cette saison puisqu'il sera emprunté pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1.

F1 : Il annonce une «menace» pour Verstappen en 2024 https://t.co/iDNjzWSTtx pic.twitter.com/UAEn3TrHrF — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Un nouveau tracé à Las Vegas

Le tracé sera différent de celui de 1982, date du dernier passage de la discipline à Las Vegas. Les pilotes vont emprunter le Strip , portion du Las Vegas Boulevard où sont situés la majeure partie des grands hôtels et casinos de la ville du pêché. Il s'agit donc d'un tracé urbain qui possède tout de même des portions de routes avec de belles lignes droites qui favorisent la puissance des moteurs. Tenez vous prêt, ça risque de décoiffer.



Le week-end débutera vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 5h30 à 6h30 puis de 09h00 à 10h00, avant la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 5h30. Les choses sérieuses débuteront à 09h00 avec les qualifications. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 07h00 sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 310,050km, soit 50 tours de 6,201km et 17 virages sur le circuit urbain de Las Vegas.

Le programme complet à Las Vegas