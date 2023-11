F1 : Mercedes promet du lourd à Las Vegas !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Brésil, Mercedes n'a pas été au top de sa forme, puisque Lewis Hamilton a terminé huitième tandis que George Russell n'a pas pu aller jusqu'au bout de la course. L'écurie allemande espère faire beaucoup mieux à Las Vegas le week-end prochain et pense en être capable.

La saison de Formule 1 touche à sa fin mais il faut encore disputer deux Grands Prix. Prochain rendez-vous : le Grand Prix de Las Vegas, le week-end prochain. Un lieu inédit pour une course automobile et qui promet énormément de spectacle. Mercedes espère pouvoir enfin remporter une course cette saison et s'est préparé pour ça.

«Le Brésil a probablement été notre week-end le plus difficile de la saison»

Toto Wolff a été interrogé ce dimanche sur le prochain Grand Prix de la saison qui se déroulera à Las Vegas. L'occasion pour Mercedes d'effacer la déception du Brésil, via des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Le Brésil a probablement été notre week-end le plus difficile de la saison. Après des performances prometteuses aux États-Unis et au Mexique, nous n’avons pas été à notre meilleur au Brésil. Nous avons travaillé dur pour identifier le mauvais virage que nous avons pris avec les réglages. Et nous l’avons fait. Nous comprenons nos erreurs et pouvons expliquer notre perte de performance sur la piste par rapport aux autres. C’est important alors que nous cherchons à assurer la deuxième place au championnat des constructeurs. »

F1 : Fiasco pour Hamilton, le boss de Mercedes se lâche https://t.co/qm4GTHJzko pic.twitter.com/AWSKbdQ9I4 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvons»