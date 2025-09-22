F1 - Red Bull : Le coup de génie de Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a retrouvé la forme ! Ce dimanche, le Néerlandais a remporté sa deuxième course consécutive en s’imposant au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote de Red Bull a misé sur une stratégie claire, qui l’a menée vers ce nouveau succès. Et Laurent Mekies n’a pas manqué d’en dévoiler les courses.

La pause estivale a visiblement fait du bien chez Red Bull. Max Verstappen a en effet remporté deux des trois dernières courses. Le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, réduisant ainsi son écart avec Oscar Piastri au classement général de la F1. Si le pilote de 27 ans a pu obtenir ce nouveau succès, c’est grâce à l’un de ses coups de génie sur le plan stratégique. Laurent Mekies en a d’ailleurs livré les coulisses.

«Il fallait simplement conduire en attendant la voiture de sécurité» « Max avait une idée très claire que cela allait devenir une course où il fallait simplement conduire en attendant la voiture de sécurité. Vous essayez d’attendre le plus longtemps possible jusqu’à ce que la voiture de sécurité arrive, car sinon quelqu’un va faire un arrêt au stand bon marché et ce ne sera pas vous » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.