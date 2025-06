F1 - Red Bull : Calvaire avec Verstappen, il balance !

La saison est plus compliquée que prévu pour Red Bull. Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a du mal à défendre sa couronne face à McLaren cette année. Ses coéquipiers, eux, ont du mal à suivre le rythme. Alexander Albon s’est alors permis d’expliquer pourquoi ils vivaient un calvaire avec le Néerlandais chez Red Bull.

«La Red Bull est presque à l'extrême»

« C'est peut-être mon interprétation, mais la [Racing Bulls] est une voiture qui pardonne pas mal. Je le disais en 2019 : elle est assez équilibrée, très stable. Elle apporte beaucoup de confiance. Je pense que c'est assez naturel que ce soit devenu ce type de voiture, parce qu'ils ont toujours des débutants dans cette monoplace, donc les fondations de l'équipe sont liées aux jeunes pilotes. Et la Red Bull est presque à l'extrême. On passe de l'une des voitures qui pardonnent à une qui est délicate à presque tous les égards. Et on doit s'adapter assez vite à deux voitures différentes » a ensuite ajouté l’ancien de chez Red Bull.