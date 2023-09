F1 : Red Bull bat un record, Alonso veut imiter Verstappen

Jean de Teyssière

Cette saison, l'arrêt au stand le plus rapide de la saison est la propriété de Red Bull Racing, avec seulement 1,98 seconde d'arrêt. Un chiffre impressionnant, même si ce n'est pas un record, Red Bull Racing ayant fait mieux en 2019 avec 1,82 seconde. Mais cette saison, personne n'a fait mieux, même si Fernando Alonso aimerait que son équipe réussisse à battre ce record.

«Je pense que Red Bull et Max sont exceptionnels dans tout ce qu’ils font»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Fernando Alonso évoque la forme étincelante de Red Bull et Max Verstappen cette saison : « Je pense que Red Bull et Max sont liés. Ils partagent, vous savez, ils sont exceptionnels dans tout ce qu’ils font. Je pense que Red Bull a la voiture la plus rapide, elle prend soin des pneus mieux que les autres. Ils ont les meilleurs départs, les meilleurs arrêts aux stands, ils sont comme les meilleurs dans tous les domaines que vous pouvez souhaiter. La meilleure vitesse de pointe, la meilleure performance à basse vitesse, le meilleur DRS. Il n’y a pas un seul aspect de cette voiture qui puisse être égalé en ce moment par qui que ce soit. Et avec Max, c’est la même chose. Il est le meilleur en qualifications, il est le meilleur en course, il est le meilleur dans les batailles, il est le meilleur à ses arrêts. »

