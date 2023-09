F1 : Verstappen a déjà choisi le remplaçant de Perez

Arnaud De Kanel

Avec un Sergio Perez de plus en plus menacé, Red Bull commence sérieusement à sonder le marché pour remplacer le Mexicain. Max Verstappen risque d'avoir son mot à dire et il milite de son côté pour une arrivée de son ami Lando Norris.

Red Bull pourrait bien prendre une décision radicale dans les mois à venir. Insatisfaite des performances de Sergio Perez, l'écurie autrichienne pourrait alors remplacer son pilote. Ralf Schumacher estime même que le choix du nouveau pilote pourrait revenir à Max Verstappen. « Mon hypothèse est que Max décidera en fin de compte qui sera son coéquipier, ce qui ne serait pas inhabituel. C'était aussi le cas avec Senna et mon frère (Michael) avait aussi ce droit. Quand un pilote comme Verstappen contribue autant au succès de l'équipe, je pense qu'il est bon de lui donner ce qu'il veut autant que possible », explique le frère de Michael Schumacher. Et ça tombe bien car le double champion du monde en titre sait déjà avec qui il veut faire équipe.

«Nous en avons parlé»

Dans un entretien accordé à Sky Italia , Max Verstappen a avoué qu'il aimerait évoluer au côté de Lando Norris et qu'ils en avaient même déjà discutés. « Nous en avons parlé avec Lando. Mais il a un très long contrat avec McLaren et personne ne sait ce qui se passera à l'avenir », a reconnu le pilote Red Bull. Lando Norris est même ouvert à rejoindre Red Bull à l'avenir.

Norris répond à Verstappen