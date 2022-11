F1 : Pour sa dernière chez Alpha Tauri, Gasly est pointé du doigt

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il était en lutte avec Charles Leclerc pour prendre la deuxième place du classement des pilotes, Sergio Perez n’a pas réussi à doubler le Monégasque. Gêné par l’Alpha Tauri de Pierre Gasly, le Mexicain est revenu sur cet aléa de course, sans oublier de féliciter le pilote Ferrari.

Sergio Perez aura vécu une fin de saison mouvementée. Après son embrouille avec Max Verstappen, le Mexicain avait pour objectif de prendre la deuxième place du classement des pilotes sur l’ultime Grand Prix de la saison. A Abu Dhabi, Perez a d’abord pensé qu’il ferait plier Charles Leclerc mais pour une fois, la stratégie de Ferrari était la bonne. Un seul arrêt a suffi à l’écurie italienne pour prendre le meilleur sur la Red Bull de Sergio Perez.

Perez gêné par Gasly

Il faut dire que le pilote mexicain n’a pas été aidé par Pierre Gasly. Alors qu’il remontait sur Charles Leclerc, Gasly l’a un peu gêné. « J’ai probablement perdu une seconde voire plus, il était évident qu’il y avait des drapeaux bleus, mais Gasly se battait pour sa position et c’est toujours difficile de l’abandonner. Je pensais qu’il allait tenter un dépassement mais je me suis retrouvé là, je croyais qu’il avait laissé la porte ouverte et j’y suis donc allé et heureusement que j’ai freiné à la dernière seconde, sinon il y aurait eu contact. Je pense que Pierre aurait pris une pénalité dans des conditions normales, mais il s’agit de la dernière course de l’année et je suis heureux de rentrer à la maison et de ne plus y penser, les choses se passent ainsi parfois », a confié Perez dans des propos relayés par Nextgen Auto.

Terminamos 3ros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte.Me voy muy orgulloso de todo mi equipo @redbullracing Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección 🇲🇽 pic.twitter.com/nCT8CC82ed — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 20, 2022

«Ferrari et Charles ont fait une course fantastique aujourd’hui»