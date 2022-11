F1 : Après son dernier Grand Prix, Vettel laisse parler ses émotions

La rédaction

Ce dimanche, Sebastian Vettel disputait son dernier Grand Prix de sa carrière à Abu Dhabi. Le pilote allemand a terminé la course à la 10e position, lui permettant de revenir avec un petit point. À la fin de cette journée, il est revenu avec émotion sur l’accueil du public, mais aussi de l’ensemble de sa carrière.

Il aura vécu ses derniers instants dans le monde de la Formule 1. Sebastian Vettel a disputé ce dimanche son dernier Grand Prix de sa carrière. L’Allemand terminera la course à la 10e position. Le pilote d’Aston Martin est d’ailleurs revenu sur cette journée remplie d’émotions.

«Ça a été une journée incroyable»

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel est revenu sur sa dernière journée en Formule 1 de sa carrière. Le pilote allemand avoue avoir été très ému par l’accueil du public. « Mais ça a été une journée incroyable, merci pour tout le soutien, pour les drapeaux, pour les visages souriants, ça a été spécial et je pense que ça me manquera plus que je l’imagine aujourd’hui. »

«Je me sens un peu vide»

Sebastian Vettel est notamment revenu sur l’ensemble de sa carrière. Il avoue par la même occasion avoir été déçu de ses deux dernières années sur le plan sportif, mais qu’elles ont été très importantes dans sa vie. « Je me sens un peu vide mais je ne peux que répéter que même si les deux dernières années ont été décevantes sur le plan sportif, elles ont été utiles pour moi et ma vie. Beaucoup de choses se sont passées, j’ai réalisé que c’est un privilège énorme d’être dans notre position et ça vient avec des responsabilités. »

«C’est génial de voir que l’on a le pouvoir d’inspirer avec ce qu’on fait»