F1 : Polémique avec Mercedes, Ferrari sort du silence

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, Toto Wolff, directeur de Mercedes, et sa femme Susie ont été accusés de conflit d'intérêt. La FIA a mené une enquête classée sans suite 24 heures plus tard. Une situation qui n'avait pas du tout plu au directeur de Mercedes. Mais l'Allemand peut compter sur le soutien du paddock comme Red Bull et dernièrement Ferrari par la voix de Frédéric Vasseur.

Cette semaine, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a été accusé, avec sa femme, de conflit d'intérêts. Une accusation qui n'a finalement abouti à rien, la FIA classant l'enquête en l'espace de 24 heures. Mais cette enquête avait provoqué l'ire de l'intéressé, qui avait alors affirmé : « u ne accusation absurde a été créée à partir de rien. Il s’agit d’une attaque personnelle qui a franchi la ligne rouge. »

«Je pense que toute cette histoire est assez embarrassante pour l’ensemble du sport»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, apporte son soutien à son rival sportif : « je pense que toute cette histoire est assez embarrassante pour l’ensemble du sport. L’histoire a commencé avec un article dans un journal – je ne sais pas si « journal » est le bon mot – et je pense que dans cette situation, quand on parle d’individus, il faut faire attention à ce qu’on dit… Je pense qu’il aurait été approprié que la FIA ait besoin de 24 heures entre l’annonce et la deuxième annonce, il aurait donc été logique d’utiliser ces 24 heures avant la première annonce pour éviter toute mauvaise conclusion. »

«Même Red Bull était solidaire avec Toto, il faut le remarquer !»