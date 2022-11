F1 : L’incroyable confidence d’Alonso pour ses débuts avec Aston Martin

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso a déjà dit adieu à Alpine. Le double champion du monde espagnol a effectué ses premiers roulages chez Aston Martin, une semaine après le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Alonso se sent comme chez lui et il a ressenti un sentiment assez étrange au moment de piloter.

L'aventure de Fernando Alonso avec Alpine s'est si mal terminée qu'il a immédiatement tourné la page, se concentrant sur 2023 avec Aston Martin. Il a admis que son premier essai de l’Aston Martin AMR22 à Abu Dhabi avait évoqué des souvenirs d’un essai en F1 qu’il avait eu 20 ans plus tôt avec Jaguar. Alors âgé de 20 ans, il avait été plus rapide que le pilote Jaguar Pedro de la Rosa. Il a retrouvé son homologue chez Aston Martin et une scène lui a ravivé un vieux souvenir.

F1 : Gasly, Alonso... Voilà les grandes révolutions pour 2023 https://t.co/sxmGGu7tes pic.twitter.com/Ohur9iJ8HY — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

«J’avais vraiment l’impression de déjà vu»

Fernando Alonso n'en revient pas. Il explique la scène qu'il a vécu avec Pedro de la Rosa. « Nous sommes entrés ensemble avec Pedro (De la Rosa) dans le garage le matin et nous avons vu la voiture verte, sans sponsor, et nous avons tous les deux dit ’c’est exactement comme Jaguar en 2002’. J’avais vraiment l’impression de déjà vu, un choc avec un retour en arrière dans le cerveau ! » raconte l'ancien pilote Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Tout va changer pour l’année prochaine»