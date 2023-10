F1 : L’impressionnante réussite d’Hamilton

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton sait ce que ça fait de gagner puisqu'il compte 103 succès en carrière. Mais comme tous les pilotes, le Britannique apprécie certains circuits en particulier. Par exemple, il adore piloter au Brésil, dans un pays qu'il porte dans son cœur. Il aime également venir à Austin, car le Circuit des Amériques lui a très souvent réussi.

C'est une véritable histoire d'amour qui dure entre Lewis Hamilton et le GP d'Austin. Le Britannique connait une réussite assez particulière sur le Circuit des Amériques au Texas. Les plus belles pages de sa carrière en F1 s'y sont écrites.



Hamilton béni à Austin

Pour la première course de l'histoire à Austin, Lewis Hamilton l'avait emporté devant Sebastian Vettel, sa dernière victoire avec McLaren. L'année suivante, l'Allemand avait pris sa revanche mais le Britannique a vite remis les pendules à l'heure. De 2014 à 2017, Lewis Hamilton a gagné à Austin, devenant ainsi le pilote le plus victorieux au Texas. Personne ne fait mieux que lui encore à l'heure actuelle. Et pendant ces 4 années de domination sans partage à Austin, deux victoires lui ont permis de d'assurer son titre de champion du monde, en 2015 et en 2017. Sans l'emporter, en 2019, Lewis Hamilton avait également glané un titre de champion du monde à Austin, preuve que cette terre lui réussi à merveille.

Une sixième victoire pour Hamilton à Austin ?