F1 : Hamilton en route vers un gros coup ?

Arnaud De Kanel

Très régulier depuis le début de la saison, Lewis Hamilton se retrouve, à cinq Grands Prix de la fin, à trente points de la deuxième place du championnat du monde actuellement occupée par Sergio Perez. Sans trop faire parler de lui, le Britannique pourrait bien terminer dauphin de Max Verstappen à bientôt 39 ans.

Rien ne prédestinait Lewis Hamilton à jouer la seconde place du championnat du monde cette saison. Le Britannique ne cessait de clamer son inquiétude vis-à-vis de sa monoplace en début d'exercice mais 7 mois plus tard, il pourrait devenir vice-champion du monde derrière Max Verstappen.

Hamilton à la lutte avec Perez et Alonso

Lewis Hamilton est un habitué du succès mais lorsqu'il est battu, il n'est jamais très loin des premières places. Dans sa carrière, le Britannique a été vice champion du monde à trois reprises, en 2007, 2016 et 2021. Il est bien placé pour récidiver cette année alors qu'il n'a jamais paru aussi faible que le leader du championnat, à savoir Max Verstappen. Il n'y a plus que 30 points d'écart entre lui et Sergio Perez. Fernando Alonso est encore en course pour cette place puisqu'il n'est qu'à 11 points d'Hamilton. Cette saison, le pilote Mercedes est monté à 5 reprises sur le podium et cela lui a permis de ne jamais trop s'éloigner des pilotes de tête. Dans le même temps, Alonso et Perez ont accusé un coup de moins bien. Il reste donc 5 courses aux trois pilotes pour faire la différence et savoir lequel d'entre-eux finira juste derrière Max Verstappen.

De gros points perdus au Qatar