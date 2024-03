F1 : L’exploit est possible pour Charles Leclerc ?

Arnaud De Kanel

Le départ du troisième Grand Prix de la saison sera donné ce dimanche à Melbourne. Le paddock fait donc escale en Australie, deux semaines après l'Arabie saoudite, sur le circuit de l'Albert Park. Ce tracé est particulièrement apprécié par Charles Leclerc qui détient encore le record du tour et de la pole position. Le Monégasque peut donc rêver d'un exploit et de battre Max Verstappen.

Le paddock fait escale en Australie ce week-end. Retour à la norme cette fois-ci avec un week-end qui débutera vendredi et qui s'achèvera dimanche contrairement à ce que l'on a pu voir à Bahreïn et Djeddah. Facile vainqueur des deux premières courses de la saison, Max Verstappen fait bien entendu office de favori, mais il se pourrait bien que Charles Leclerc ait son mot à dire.

Leclerc à l'aise en Australie

Tenant du titre à Melbourne, Max Verstappen part logiquement avec un temps d'avance sur son rival Charles Leclerc. Le Monégasque aura une carte à jouer car il avait fait forte impression en 2022 en gagnant avec la manière. De plus, l'Albert Park est l'un de ses circuits préférés. « Jusqu’à présent, notre voiture est performante de manière constante et la façon dont l’équipe aborde chaque séance est très convaincante. En tant que pilotes, nous avons un sentiment de confiance autour de nous et je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien faire, donc j’ai hâte de prendre la piste ici à l’Albert Park, qui est l’un de mes circuits préférés », a déclaré Charles Leclerc. Réussira-t-il à décrocher une deuxième victoire à Melbourne ? Voici le programme.



Charles Leclerc et les 19 autres pilotes du paddock devront couvrir les 306,124 km de course, soit 58 tours de 5,278 km sur l'Albert Park de Melbourne et ses 14 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront très tôt, décalage horaire oblige, ce vendredi dès 2h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 6h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 2h30, suivie des qualifications à 6h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix d'Australie sera donné dimanche à 5h sur Canal+ .

