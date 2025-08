F1 - Leclerc : La folie qui le laisse sous le choc !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Contre toute attente, c’est Charles Leclerc qui s’imposé lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie ce samedi. Le pilote Ferrari partira depuis la première place sur la grille de départ, devant les McLaren d’Oscar Piastri et de Lando Norris. Probablement « l’une des meilleures poles » de sa carrière qui a laissé le Monégasque sans voix.

« Franchement, aujourd'hui, je ne comprends plus rien à la Formule 1 », a réagi Charles Leclerc quelques instants après avoir décroché la pole position. « Honnêtement, toute la séance de qualifications a été extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je n'exagère pas. C'était vraiment, vraiment compliqué. Ça a été difficile pour nous d'atteindre la Q2. Ça a été difficile pour nous d'atteindre la Q3. En Q3, les conditions ont un peu changé. Tout est devenu bien plus piégeux, et je savais que je devais juste faire un tour propre. Viser la troisième place, à la fin, c'était viser la pole. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis presque sans voix. »

« C'est probablement l'une des plus belles poles que j'aie jamais signées »

« J'ai clairement ressenti [la perte d'adhérence de la piste après le changement de condition], beaucoup même », a poursuivi Charles Leclerc, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Et j'étais aussi avec un appui assez faible, donc quand la pluie a commencé en Q2, j'espérais juste qu'elle ne reste pas. Ça n'a pas été le cas. Les conditions ont changé, ce qui a rendu tout ça très difficile, et au final, on est en pole position. Franchement, je n'ai pas de mots. C'est probablement l'une des plus belles poles que j'aie jamais signées, parce que c'est de loin la plus inattendue. » En ce qui concerne la course de dimanche, le pilote Ferrari a ajouté : « Le départ et le virage 1 seront clés. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais une chose est sûre : je vais tout donner pour garder cette première place. Si on y arrive, ça devrait nous faciliter la vie pour le reste de la course. »