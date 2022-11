F1 : Le gros coup de gueule de Max Verstappen

Thibault Morlain

Depuis le dernier Grand Prix du Brésil, Max Verstappen se retrouve dans l’oeil du cyclone. La raison ? Son comportement avec Sergio Pérez, son coéquipier chez Red Bull, et son refus de le laisser passer. De quoi valoir au double champion du monde néerlandais de nombreuses critiques. Mais cela est visiblement trop aux yeux de Verstappen, qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

Si Max Verstappen est déjà assuré d’être champion du monde cette année, son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez se bat lui avec Charles Leclerc se bat lui pour la deuxième place. Et le Néerlandais n’est pas forcément prêt à aider le Mexicain, en témoigne son comportement lors du dernier Grand Prix du Brésil. En effet, Verstappen a refusé de laisser passer Pérez, ce qui lui aussi donner des points en plus au classement général. De quoi déclencher une grosse polémique et de vives critiques qui vont avec…

« Je fais toujours passer l'équipe avant »

Et suite à ce déferlement de haine à son égard, Max Verstappen a pris la parole. Rapporté par Motorsport , le pilote Red Bull s’est alors agacé, lâchant : « Rien ne m'avait été dit sur un échange de positions ou autre. Ce n'est que dans le dernier tour que ça a été dit à la radio. Ils auraient dû connaître ma réponse avec ce que j'avais déjà dit une semaine avant. Après la course, on a eu de bonnes discussions, on a tout mis sur la table et tout a été réglé. Avec le recul, on aurait dû avoir cette conversation plus tôt, car je n'ai jamais été un mauvais coéquipier envers qui que ce soit. J'ai toujours été très serviable et l'équipe le sait. Je fais toujours passer l'équipe avant car au bout du compte, c'est un effort collectif ».

