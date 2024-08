F1 : Le clan Verstappen part au clash, Red Bull calme tout le monde

Jean de Teyssière

Rien ne va plus chez Red Bull ! Cela fait désormais cinq courses consécutives que l’écurie autrichienne a été battue. Max Verstappen voit son avance fondre en championnat et son père, Jos, avait eu des mots très durs envers Christian Horner. Le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko a tenu à défendre quelque peu les déclarations du père du triple champion du monde de Formule 1.

La crise couve-t-elle chez Red Bull ? Depuis le début de l'année les tensions se grandes entre Christian Horner et le clan Verstappen. Les bons résultats cachaient ces tensions mais depuis quelques semaines, elles sont réapparues...

Jos Verstappen critique Christian Horner

Après la deuxième place de Max Verstappen lors du Grand Prix des Pays-Bas, le père du triple champion du monde avait été très virulent envers Christian Horner : « Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même... Le fait de devoir revenir à la voiture du début d'année veut tout dire. Ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour l'instant. Ils doivent se regarder dans une glace. Max savait que ça allait arriver. Il n'avait aucune chance. De cette manière, le reste de l'année sera vraiment dur. Max fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pas le matériel pour conclure. C'était déjà exceptionnel qu'il se qualifie en deuxième position. Il est temps, si ce n'est pas déjà trop tard, de se remettre en question. Les bons éléments quittent l'équipe. Je suis très mécontent de ce qui se passe. On ne peut plus minimiser les choses, la situation est grave. Max ne sera pas satisfait d'avoir une telle voiture. Maintenant, c'est à Horner de remettre l'équipe sur de bons rails. »

«Jos est Jos, c’est juste un gars très émotif»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Helmut Marko, l'un des dirigeants de Red Bull, est revenu sur ces propos : « Jos est Jos. C’est juste un gars très émotif et il a fait ses déclarations sans une analyse appropriée. Mais cela ne doit pas être surestimé. Nous avons eu quelques résultats malheureux récemment et avons parfois été battus en évoluant en dessous de notre potentiel. A Zandvoort, nous avions le mauvais réglage, mais bien sûr. Nous ressentons clairement la pression, nous devons nous améliorer et les mises à jour doivent avoir un effet. »